Четвёртая смена форума «Истоки» стартовала в Печорах

11:29, 07 августа 2023, ПАИ

Открытие четвёртого заезда «Созидание» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» состоялось 6 августа. Открытие заезда прошло на главной сцене площадки в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В церемонии открытия приняла участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. По традиции один из участников ударил в колокол звонницы, что ознаменовало открытие заезда.

Участниками четвёртого заезда «Созидание» стали молодые архитекторы, экскурсоводы (гиды), поисковики, студенты архитектурно-строительных образовательных организаций высшего образования, активисты российских студенческих отрядов со всей России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области. С 6 по 13 августа они на практике покажут свои идеи и способности в создании проекта развития и благоустройства конкретных территорий. Участники поработают над созданием концепции визуального оформления круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки», проработают проекты по созданию карты памятников участникам Великой Отечественной войны, расположенных в заброшенных населённых пунктах, а также разработают предложения по включению в Стратегию реализации молодёжной политики до 2030 года.

«Созидание – главный заезд молодёжного историко-культурного форума «Истоки», потому что здесь собрались творцы. Призываю всех смело предлагать свои инициативы и создавать новое, для этого у вас есть любовь к своей стране, а рядом ваши единомышленники. Хочется, чтобы площадка «Истоков» была про будущее. Не стесняйтесь, черпайте знания и терзайте вопросами экспертов. Мы всегда открыты для вас и рады, что вы стали частью большой семьи «Истоки», – отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Отметим, первым мероприятием образовательной программы заезда «Созидание» стала дискуссия «Образование как ценность для молодёжи». В ходе мероприятия участники смогли задать свои вопросы и предложить инициативы. Одна из таких инициатив – проведение форума для студентов специальностей, которые находятся на стыке творчества и инженерии.

Добавим, организаторы форума подготовили пять заездов различных тематик. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 августа. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.