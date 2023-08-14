+27 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:37, 14 августа 2023, ПАИ

14 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть западный ветер. Температура днём +23...+28, ночью +10...+15 градусов, сообщается в официальном телеграм-канале региона.



В Пскове температура днём +25...+27, ночью +11...+13. В Великих Луках температура днём +26...+28, ночью +12...+14 градусов.