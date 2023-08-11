Мем о вступлении Финляндии в НАТО опубликовал Дмитрий Медведев

16:51, 14 августа 2023, ПАИ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале мем о вступлении Финляндии в НАТО.

В своей шутке Медведев показал абсурдность позиции Хельсинки со вступлением в военный альянс из-за якобы угрозы со стороны России, которая появилась как раз по причине расширения НАТО.

«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?

— Нам угрожают русские.

— А почему они нам угрожают?

— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», – написал он.

Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля. Сухопутная граница между РФ и странами Североатлантического альянса увеличилась на примерно 1,3 тыс. километров. Ранее сообщалось, что НАТО планирует разместить своё ударное вооружение на территории Финляндии и тем самым создать угрозу России.