Мем о вступлении Финляндии в НАТО опубликовал Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале мем о вступлении Финляндии в НАТО.
В своей шутке Медведев показал абсурдность позиции Хельсинки со вступлением в военный альянс из-за якобы угрозы со стороны России, которая появилась как раз по причине расширения НАТО.
«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?
— Нам угрожают русские.
— А почему они нам угрожают?
— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», – написал он.
Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля. Сухопутная граница между РФ и странами Североатлантического альянса увеличилась на примерно 1,3 тыс. километров. Ранее сообщалось, что НАТО планирует разместить своё ударное вооружение на территории Финляндии и тем самым создать угрозу России.
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