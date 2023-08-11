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Политика

Мем о вступлении Финляндии в НАТО опубликовал Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале мем о вступлении Финляндии в НАТО. 

В своей шутке Медведев показал абсурдность позиции Хельсинки со вступлением в военный альянс из-за якобы угрозы со стороны России, которая появилась как раз по причине расширения НАТО. 

«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?
— Нам угрожают русские.
— А почему они нам угрожают?
— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», – написал он. 

Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля. Сухопутная граница между РФ и странами Североатлантического альянса увеличилась на примерно 1,3 тыс. километров. Ранее сообщалось, что НАТО планирует разместить своё ударное вооружение на территории Финляндии и тем самым создать угрозу России. 

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