Островские мастерицы представили своё рукоделие в Печорах

23:10, 14 августа 2023, ПАИ

Умелицы из любительского объединения «Город мастеров» ЦК «Юбилейный» приняли участие в выставке-ярмарке народных промыслов в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в газете «Островские вести».

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Островские мастерицы Надежда Макуха, Ирина Коптяева, Светлана Иванова приняли участие в праздничной выставке-ярмарке народных промыслов и в праздничных мероприятиях, посвящённых 79-й годовщине освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков.

Рукодельницы познакомили печерян с декоративно-прикладным творчеством, выставив в «Аллее мастеров» свои работы – вышитые на швейной машинке, выполненные в алмазной технике картины, нарядную аппликацию, декоративные наволочки на подушки, чехлы для смартфонов и другое, а также вязанные изделия, заколки, ободки, бантики для девочек.

Тем, кто интересовался их творчеством, островские мастерицы раскрыли несколько секретов рукоделия.