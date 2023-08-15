Игорь Сопов прокомментировал снятие с выборов «Яблока»

21:59, 15 августа 2023, ПАИ

Снятие судами списков кандидатов от партии «Яблоко» с выборов депутатов районных собраний в Новоржевском и Опочецком районах прокомментировал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Их [«Яблока». – ПАИ] политические оппоненты [речь идёт о руководителе регионального отделения «Партии Роста» Игоре Романове. – ПАИ] посчитали, что в процессе проведения конференции по выдвижению лицо, которое подписывало списки и проводило конференцию, не было уполномочено», – объяснил Игорь Сопов.

Он отметил, что именно поэтому начались иски в суды, куда избирательная комиссия приходит отстаивать свои права и интересы.

«Но, к сожалению, два суда, прошедшие в Новоржеве и Опочке, были проиграны, по крайней мере в первой инстанции. Решение комиссии, если пройдут дальше суды, будет аннулировано. И, соответственно, список «Яблока» будет снят. Это решение суда, а не решение комиссии», – заключил Игорь Сопов.

Отметим, что с требованием снять списки «Яблока» с выборов в семи муниципалитетах Псковской области обратился лидер регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов.