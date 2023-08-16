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Политика

Стали известны имена кандидатов на замещение должности главы администрации Великих Лук

Стали известны кандидаты на замещение должности главы администрации Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

Конкурс на замещение должности состоялся 15 августа. Согласно решению конкурсной комиссии Великолукской городской Думе для назначения на должность главы администрации Великих Лук предложили кандидатуры Андрея Беляева и Сергея Бурачёнка. Им присвоили статусы кандидатов на должность главы администрации Великих Лук.

Напомним, Андрей Беляев – это действующий глава администрации Великих Лук, а Сергей Бурачёнок занимает должность исполняющего обязанности заместителя главы администрации города.

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