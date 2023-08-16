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Общество

Необычный гриб нашли в гдовском лесу

Гриб гиднеллум голубой нашла жительница Гдовского района Анна Пшеницына в лесу. Фотографией своей находки она поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анна Пшеницына

«Ножку хорошо не посмотреть было. А просто срывать ради любопытства не хотелось», – отметила местная жительница в беседе с корреспондентом ПАИ.

Анна Пшеницына поделилась, что сегодня нашла ещё один такой гриб. «Хотя раньше никогда их не находила в этих лесах», – заключила женщина.  

Ранее сообщалось, что «лисичковый беспредел» обнаружили в Сланцевском районе, который граничит с Псковской областью.

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