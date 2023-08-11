«Лисичковый беспредел»: урожайное место нашли в лесу на границе с Псковской областью

12:21, 11 августа 2023, ПАИ

«Лисичковый беспредел» обнаружили в Сланцевском районе, который граничит с Псковской областью. Видеозапись опубликована в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Какой лес чудненький! Вот здесь у нас лисички. Я уже немножко пособирал, будем выходить. Ходите в лес, удачи!» – сказал автор видеозаписи.

«Лисичковый беспредел», – написала под публикацией одна из участниц сообщества.

Автор: Роман Пасека

«Сегодняшние дары леса, Печорский район, лес вчера промочило очень хорошо, район Кулиско. Всего понемногу, белые грузди чистейшие», – поделилась снимком подписчица. В комментариях удивились, что в лесах Псковской области уже можно собирать ежевику. «Каждый год по-разному, зависит от лета», – разъяснила любительница «тихой охоты».

При этом автор данного снимка отметила, что в Печорском лесу на самом деле не так много грибов и ягод, но «если по болотам походить, то можно набрать».

«Лисичкин беспредел» произошёл и в Гдовском районе. «Желаем всем успехов и полных корзин!» – подписал фотографии грибник.

Ранее сообщалось, что псковичи обсуждают происхождение неизвестного гриба, который нашли в Круппской волости Печорского района. А в Муровицах грибник нашёл «кровавый зуб».