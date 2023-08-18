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Общество

Диспансеризация помогает выявлять онкозаболевания у псковичей – эксперт

Основную цель диспансеризации назвала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По её словам, цель диспансеризации – выявить те заболевания, которые на начальных этапах практически не проявляются. «Человек не чувствует и не знает об этом, а когда это переходит в запущенную форму, то это уже трудноизлечимые заболевания», – подчеркнула врач.

«Каждую неделю мы выявляем во время диспансеризации онкологические заболевания, сахарный диабет, высокое артериальное давление с определёнными осложнениями сердечно-сосудистой системы», – отметила гостья студии.

Галина Невалённая также обратила внимание, что пациенты, у которых уже есть онкология, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелее переносят инфекции и для них они могут дать серьёзные осложнения. «Если мы проводим профилактические мероприятия и своевременно назначаем лечение, то организму легче бороться с инфекциями», – заверила она.

«Лето – самое благоприятное время для проведения профилактических исследований. Осенью посещаемость поликлиник станет выше», – резюмировала главврач.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

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