Псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье

15:28, 07 августа 2023, ПАИ

Псковичи старше 18 лет могут пройти бесплатное профилактическое обследование. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Осмотр включает в себя: клинические анализы, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, осмотр гинеколога. По результатам обследования проводится консультация у терапевта и осуществляется запись к врачам-специалистам.

Записаться на диспансеризацию можно через «Госуслуги» или по телефону: 29-90-28.

Для псковичей с плотным графиком работы проводится выездная диспансеризация по предварительной заявке. Подробная информация по телефону: 53-49-42. Все обследования проводятся бесплатно по полису ОМС.