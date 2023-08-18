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Псковичам назвали самый эффективный способ профилактики гриппа

Самый эффективный метод профилактики гриппа назвала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По её словам, самая эффективная профилактика гриппа – вакцинация. «Как правило, инфекция начинается среди детей. Как только начинает подниматься уровень респираторных заболеваний среди детей, то где-то через одну – две недели это начинается и у взрослых», – отметила врач.

Галина Невалённая подчеркнула, что очень важно вакцинировать «работающих граждан, тех, кто ездит на работу и больше подвержен инфекции».

«Чем больше людей прививается от гриппа, тем больше надежда, что не будет большой эпидемии. Если мы прививаем не менее 60-70 % населения и взрослого, и детского, то тогда мы понимаем, что инфекция не будет быстро распространяться», – сказала гостья студии.

Главврач также напомнила, что от гриппа население прививают начиная с осени и до конца года, так как у заболевания две волны и одна из них бывает в конце зимы – начале весны. «Прививочная кампания длительная, но лучше прививаться по осени», – резюмировала она.

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