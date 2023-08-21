Международный молодёжный симфонический оркестр имени Римского-Корсакова выступает в Могилёве
Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова выступает с концертной программой в Могилёве, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Художественный руководитель и дирижёр – Алексей Репников.
Напомним, что в Псковской области открылась арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок», которая объединила 70 молодых музыкантов. Участники проекта – это студенты музыкальных училищ и колледжей имени Н. А. Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга и Могилёва, а также Минского музыкального училища имени М. И. Глинки.
Ранее сообщалось, что Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова выступал на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 18 и 19 августа.
Международный молодёжный симфонический оркестр имени Римского-Корсакова выступает в Могилёве