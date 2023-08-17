Алексей Репников объявил концертную программу фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

17:20, 17 августа 2023, ПАИ

О концертной программе фестиваля «Музыка на воде» в Пскове рассказал художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Помимо Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Мариинского театра на сцену 19 августа выйдет Международный молодёжный оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова. Участники оркестра – студенты музыкальных училищ имени Николая Римского-Корсакова из Пскова, Петербурга, Могилёва, а также из Минского музыкального училища имени Михаила Глинки.

Участники Международного молодёжного оркестра исполнят музыку из русских сказок. «Мы взяли сказочные оперы и симфонические произведения: «Руслан и Людмила» Глинки, «Шехеразада» и «Золотой петушок» Римского-Корсакова, а также произведения Мусоргского», – поделился Алексей Репников.

Художественный руководитель также добавил, что в конце фестиваля все музыканты исполнят «Застольную песню» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

Ранее сообщалось, что в дендропарке Пскова устанавливают сцену к фестивалю «Музыка на воде».

Напомним, что фестиваль «Музыка на воде» состоится 18 и 19 августа на берегу Утиного пруда в Мирожском дендропарке. Зрителей ждут концерты, мультимедийное шоу, выставка скульптур, а также шоу мыльных пузырей. Подробнее о предстоящих мероприятиях читайте в нашем сюжете.