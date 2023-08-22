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ВИДЕО. Пресс-конференция митрополита Псковского и Порховского Тихона

Пресс-конференция, посвящённая празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, состоялась в Печорах.

Фото: Андрей Степанов. На фото: митрополит Псковский и Порховский Тихон

За несколько дней до празднования Успения Пресвятой Богородицы митрополит Псковский и Порховский Тихон позвал к себе в гости представителей нескольких региональных и муниципальных медиа – ПАИ, «Первый Псковский», ГТРК «Псков» и газету «Печорская правда» – и почти полтора часа отвечал на их вопросы.

Это был очень плотный и откровенный разговор. Проходил он под рабочий шум – в разгаре реставрационные и ремонтные работы в Псково-Печерском монастыре и Печорах.

У ПАИ есть эксклюзивная возможность опубликовать полную запись этой беседы, в которой даны ответы на многие вопросы не только журналистов, а, пожалуй, в первую очередь печерян.

В разговоре также принял участие директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.

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