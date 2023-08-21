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Общество

Печоры и монастырь активно благоустраиваются

Продолжаются масштабные работы по благоустройству Печор и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, который в скором времени отметит 550 лет со дня основания. Ход работ оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда 21 августа. Вместе с ним объекты осмотрели председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Начался обход с парка на улице Рижской, где по итогам реконструкции будет установлен фонтан. Подрядная организация укладывает брусчатку, озеленяет территорию, готовит места для скамеек. Большая часть работ будет завершена к юбилейной дате.

Ещё одно пространство – Октябрьская площадь. Основным камнем преткновения здесь стали инженерные сети. К праздничной дате стройплощадку огородят, обустроят пешеходные маршруты для жителей и гостей города.

Преображается Соборная площадь и ведущая к ней улица Международная. Здесь перекладывается брусчатка, а по краям от основной дороги сделаны тротуары из рельефного камня для маломобильных групп населения. Фасады зданий покрашены в утверждённой цветовой гамме, выделены зоны для зелёных насаждений.

Рядом с Соборной площадью модернизируется здание, где разместится филиал Русского музея. Митрополит Тихон рассказал, что проектом предусмотрено обустройство выставочных площадей с поддержанием температурного и влажностного режимов для сохранности шедевров. Предполагается, что экспозиция на этой площадке будет ежегодно меняться. «Это именно то, о чём мы раньше говорили – такие локации привлекут людей остаться в Печорах не на один день», – отметил глава региона.

В целом Михаил Ведерников положительно оценил ход благоустройства Печор и реставрации монастыря, подчеркнув значимость проводимых в городе работ.

«Такая возможность выпадает нечасто. Нужно её использовать максимально, чтобы жителям Печор, района, многочисленным гостям и паломникам было здесь комфортно. Работы масштабные, нужно проявить терпение», – сказал губернатор на встрече с жителями. 

Ранее сообщалось, что дорогу к псковским Печорам сдадут в срок.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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