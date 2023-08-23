О капремонте поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:54, 23 августа 2023, ПАИ

И. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: