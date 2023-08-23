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Общество

О капремонте поговорили на «Серебряном дожде». Главное

И. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • план капремонта на 2023 год в Псковской области выполнен почти на 50 %. Отставания от графика нет, так что по итогам года выполнение будет близко к 100 %;
  • в Псковской области на рынке капремонта работают 20-25 компаний, в основном местные. Ежегодно кто-то из контрагентов Фонда капремонта попадает в чёрный список недобросовестных подрядчиков. Последний такой случай был в начале 2023 года;
  • с 2024 года Фонд капремонта будет обязывать подрядчиков страховать результаты их работы. Это позволит в случае выявления недостатков исправлять их за счёт страховой премии;
  • большая часть жалоб жителей касается проблем с ремонтом фасадов, отмосток, крыш. Граждане могут обращаться как напрямую в Фонд капремонта (через сайт, соцсети, лично или по телефонам), так и в управляющие компании;
  • 116 конструктивных элементов в 86 многоквартирных домах планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2024 году. Помимо Пскова и Великих Лук, основная часть из них – в крупнейших муниципалитетах региона, таких как Псковский и Островский районы;
  • из 4 903 многоквартирных домов, включённых в списки Фонда капремонта Псковской области, специальные счета оформлены в 769. Эта цифра ежегодно меняется (в 2022 году их было 729), но тенденция к стабильному росту числа домов, переходящих на спецсчета, отсутствует;
  • в 2023 году в Псковской области уже заменили 60 лифтов в многоквартирных домах. В планах на 2024 год замена 44 лифтов;
  • процент собираемости взносов за капремонт в регионе – 91,7 %: это результат, близкий к среднему по России. Общий уровень собираемости взносов с момента создания фонда в 2014 году – 86 %;
  • уровень задолженности жителей региона перед Фондом капремонта за 2023 год – 40 миллионов рублей: это стоимость замены десяти крыш. Всего с начала работы фонда псковичи задолжали ему 700 миллионов рублей.

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