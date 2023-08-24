Происхождение необычного гриба обсуждают псковичи в соцсетях

19:07, 24 августа 2023, ПАИ

Происхождение необычного гриба обсуждают псковичи в интернете. Фотография опубликована в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что за растение? Великолукский район», – написал автор снимка.

В комментариях к публикации разъяснили, что на самом деле на фотографии не растение, а гриб. Он называется Mutinus ravenelii, или сморчок вонючий.

Обычно эти грибы можно встретить в лесу с июля по октябрь, они являются несъедобными. Кроме того, для этого вида характерен сильный запах падали.

Ранее сообщалось, что необычный голубой гриб нашли в гдовском лесу.