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Происхождение необычного гриба обсуждают псковичи в соцсетях

Происхождение необычного гриба обсуждают псковичи в интернете. Фотография опубликована в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

«Что за растение? Великолукский район», – написал автор снимка.

В комментариях к публикации разъяснили, что на самом деле на фотографии не растение, а гриб. Он называется Mutinus ravenelii, или сморчок вонючий.

Обычно эти грибы можно встретить в лесу с июля по октябрь, они являются несъедобными. Кроме того, для этого вида характерен сильный запах падали. 

Ранее сообщалось, что необычный голубой гриб нашли в гдовском лесу.

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