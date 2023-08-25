О современном кампусе и его особенностях рассказал директор «Школы 21» Андрей Латышев

10:53, 25 августа 2023, ПАИ

Кампус «Школы 21», где проходит бесплатное обучение IT-специальностям, находится в Великом Новгороде.

«Кампус располагается в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай», – отметил директор «Школы 21» в Великом Новгороде Андрей Латышев в эфире программы «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. – Его площадь составляет более 1 700 квадратных метров, количество рабочих мест – более 190, что даст возможность проводить ежегодный набор на основное обучение более 200 участников. Для участников интенсивов из других городов будет предоставлено общежитие».

Кампус находится в удобной транспортной доступности, рядом с рекой Волхов. Его ультрасовременное здание, выполненное из стекла и стали, привлекает современным дизайном. Оно очень просторное, оснащено современным оборудованием с удобными зонами для обучения, игр, отдыха и библиотекой. Причём всеми возможностями кампуса участники школы могут пользоваться круглосуточно.

Добавим, отборочный интенсив стартует 18 сентября. Желающие могут подать заявку на сайте школы 21-school.ru.