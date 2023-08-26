Фестиваль «Воевода Шуйский» стартовал в Пскове

14:08, 26 августа 2023, ПАИ

Фестиваль «Воевода Шуйский» стартовал в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

В Окольном городе на территории Покровского угла располагаются интерактивные площадки, музейная мастерская, а также организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова знакомят гостей праздника с бытом наших предков в XVI веке.

Организаторами фестиваля стали Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Российское военно-историческое общество.

Фестиваль продлится до 17 часов.

Узнать программу исторического праздника «Воевода Шуйский» можно здесь.