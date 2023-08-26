Фестиваль «Воевода Шуйский» стартовал в Пскове
Фестиваль «Воевода Шуйский» стартовал в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
В Окольном городе на территории Покровского угла располагаются интерактивные площадки, музейная мастерская, а также организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова знакомят гостей праздника с бытом наших предков в XVI веке.
Организаторами фестиваля стали Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Российское военно-историческое общество.
Фестиваль продлится до 17 часов.
Узнать программу исторического праздника «Воевода Шуйский» можно здесь.
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