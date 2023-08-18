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Общество

Опубликована программа праздника «Воевода Шуйский» в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах, пройдёт 26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского-музея заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Во внутренней части крепости на территории Покровского угла расположатся интерактивные площадки, музейная мастерская, а также будет организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом наших предков в XVI веке.

В 10:45 у храма Покрова и Рождества от Пролома пройдёт лития.

В 11:00 состоится открытие исторического праздника.

В ﻿﻿12:30 пройдёт турнир по метанию сулиц среди посетителей праздника.

В 13:30 и 16:00 для посетителей проведут экскурсии по Покровскому углу.

В 12:00, 14:30 и 16:30 состоятся показательные выступления клуба исторической реконструкции «Терция».

В 13:00 пройдёт пикинёрский интерактив «Рекрутская школа».

С 15:00 до 16:00 для гостей праздника лекцию «Артиллерия Пскова в XVII веке» проведёт доктор исторических наук, профессор Андрей Михайлов.

В 17:00 состоится закрытие исторического праздника.

Кроме того, с 11:15 до 16:00 на территории праздника будут работать интерактивные площадки – «Приказная изба», «Псковская монета», «Битва дружин», «Литьё пуль», «Исторические игры», «Суличный тир», «Учение и хитрость пехотных людей», а также пройдёт мастер-класс по изготовлению оберегов для воина.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Российское военно-историческое общество.

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