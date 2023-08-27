В Псково-Печерском монастыре цветами и травами украшают дорогу к Михайловскому храму
В Псково-Печерском монастыре начали украшать цветами и травами дорожку к Михайловскому храму. По ней сегодня вечером пронесут чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы.
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
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Фото: Псково-Печерский монастырь
С этого в обители начинается подготовка к празднованию престольного праздника - Успения Божией Матери 28 августа.
Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей, в связи с этим редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. Подробнее в инфографике.
В Псково-Печерском монастыре цветами и травами украшают дорогу к Михайловскому храму
ИНФОГРАФИКА. Важная информация для желающих посетить Печоры в дни празднования 550-летия монастыря
Печоры-550: только ли пешком можно будет передвигаться по центру города в дни празднования