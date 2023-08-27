В Псково-Печерском монастыре цветами и травами украшают дорогу к Михайловскому храму

10:13, 27 августа 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре начали украшать цветами и травами дорожку к Михайловскому храму. По ней сегодня вечером пронесут чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы.



Фото: Псково-Печерский монастырь



Фото: Псково-Печерский монастырь



Фото: Псково-Печерский монастырь



Фото: Псково-Печерский монастырь



Фото: Псково-Печерский монастырь









С этого в обители начинается подготовка к празднованию престольного праздника - Успения Божией Матери 28 августа.

Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей, в связи с этим редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. Подробнее в инфографике.