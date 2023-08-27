ИНФОГРАФИКА. Важная информация для желающих посетить Печоры в дни празднования 550-летия монастыря

00:08, 27 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей, в связи с этим редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником.

Определены три основные парковки для машин. Первая – на площади Победы, в центре города. При её заполнении машины перенаправят на две другие парковки – на вторую, на улице Заводской около ООО «Евро-Керамика», напротив супермаркета «Магнит», и третью, около пункта пропуска «Куничина Гора» в сторону центра Печор.

С каждой парковки людей будут доставлять в монастырь специальные автобусы. Проезд в них – бесплатный.

На карте праздника указаны пропускные пункты – это посты полиции. Главный пост будет работать на пересечении Прибалтийского и Псковского шоссе. Его задача – регулировать автомобильные потоки, чтобы не возникло транспортного коллапса в центре города. Также пункты пропуска будут работать у монастыря. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

Пропускать автомобили местных жителей будут по паспорту, где указана прописка. Также не возникнет проблем при проезде к месту работы.

К прибытию «Ласточек» запустят дополнительно четыре больших автобуса, которые доставят пассажиров в центр Печор. Все праздничные дни «Ласточки» будут ездить до Печор.

Расписание общественного транспорта не изменится. Автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.

Автомобили местных жителей пропускать в город будут по паспорту, где указана прописка. Также не возникнет проблем при проезде к месту работы.

Биотуалеты установят на каждой парковке, а также на улице Псковской и возле фуд-кортов.

На каждой парковке и в центре Печор будут работать волонтёрские группы, которые подробно ответят на любой вопрос, касающийся праздника и быта гостей. У волонтёров можно будет взять флаер с картой и расписанием богослужений.

Кафе и рестораны будут работать по обычному графику. Кроме того, будут оборудованы два фуд-корта: на улицах Рижской (от библиотеки до перекрёстка с улицей Мира) и Псковской.

Справочную информацию о празднике можно будет получить на каждой парковке и на улице Псковской. Там будут установлены информационные стенды со схемами проезда и расположения наиболее важных объектов инфраструктуры – биотуалетов, фуд-кортов – и расписанием мероприятий.

Те, кто хочет стать добровольным помощником на празднике, могут зарегистрироваться по ссылке. Перед волонтёрами будут стоять четыре задачи:

– встреча гостей,

– координация людских потоков,

– информирование зрителей,

– работа на парковках.

На улице Мира возле Михайловского собора будет оборудован стационарный пункт скорой помощи и МЧС. Также пункты медицинской помощи будут работать на маршрутах следования потоков людей.

Для того чтобы попасть на праздничные богослужения в монастыре, нужно прийти на службу в храм. Очевидно, что все желающие туда не попадут. Поэтому на Соборной площади будет установлен большой экран, с помощью которого можно будет наблюдать за службой.

В дни празднования по центру Печор можно будет передвигаться только пешком. С 27 по 29 августа в целях исключения несанкционированного доступа на Соборную площадь будут установлены металлические ограждения. Досмотровые мероприятия будут осуществляться в трёх контрольно-пропускных пунктах, в которых предусмотрено использование арочных и ручных металлодетекторов:

– КПП № 1: улица Мира – улица Международная;

– КПП № 2: улица Соборная;

– КПП № 3: лестница у смотровой площадки.

Через контрольно-пропускные пункты (КПП) с собой нельзя будет проносить напитки в стеклянной таре, колющие и режущие предметы. Также запрещены легковоспламеняющиеся жидкости и перцовые баллончики.

Охрана будет осуществляться силами полиции, Госавтоинспекции, службы охраны монастыря и казачества. Ежедневно все локации будут проходить кинологи со служебно-разыскными собаками. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.