Более 20 тысяч паломников посетят Псково-Печерский монастырь в честь его 550-летия

20:01, 22 августа 2023, ПАИ

Более 20 тысяч паломников примет Псково-Печерский монастырь в честь своего 550-летия. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Что касается праздника, для нас это самое главное – сам праздник Успения. Приедет немало народу. Всё будет как всегда: богослужение, замечательный крестный ход. Нам говорят, что может быть 20 тысяч паломников. Мы же готовимся к тому, что будет больше людей. Будем как-то справляться», – отметил он.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.