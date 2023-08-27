Кинологи со служебными собаками ежедневно будут осматривать все праздничные локации в Печорах

12:00, 27 августа 2023, ПАИ

Полиция готова к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых Успению Пресвятой Богородицы, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Празднование состоится с 27 по 29 августа в Псково-Печерском монастыре. Традиционно в это время в Печоры приезжают тысячи верующих.

В охране общественного порядка примут участие полицейские и сотрудники Госавтоинспекции, помощь окажут сотрудники Управления Росгвардии, а также представители казачества и службы охраны монастыря.

«Досмотровые мероприятия будут осуществляется в трёх контрольно-пропускных пунктах, в которых предусмотрено использование арочных и ручных металлодетекторов. Кроме этого, в целях исключения несанкционированного доступа на Соборную площадь будут установлены металлические ограждения. Ежедневно все праздничные локации будут обследоваться кинологами со служебно-разыскными собаками», – уточнили в пресс-службе.

Парковка автотранспорта в непосредственной близости от места проведения мероприятия будет запрещена. Предусмотрены отдельные стоянки автотранспорта (улицы Энергетиков и Карьерной – для парковки автобусов, площадка возле МАПП «Куничина Гора» – для легкового автотранспорта).

В этом году Псково-Печерский монастырь отмечает ещё и 550-летие со дня основания. В обители ожидается около 20 тысяч гостей. Редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. Подробнее обо всём – в инфографике.