Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре
Божественная литургия проходит на Михайловской площади в стенах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в честь православного праздника Успения Пресвятой Богородицы и празднования 550-летия обители сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Богослужение возглавляет митрополит Псковский и Порховский Тихон. На праздновании собрались тысячи православных верующих, среды которых священники, паломники, жители и гости Печор. В церемонии также принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По окончании литургии состоится традиционный Крестный ход вокруг монастыря.
Прихожане, жители и гости Печор могут увидеть прямую трансляцию богослужения на мультимедийном экране, установленном на Соборной площади перед входом в монастырь.
Кроме того, прямую трансляцию церемонии можно увидеть в социальных сетях обители по ссылке: https://vk.com/video-32032287_456241062.
Ранее сообщалось, что престольный праздник и 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отмечается 28 августа.
Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.
Отметим, что интервью с владыкой можно прочитать по ссылке.
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