Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре

11:02, 28 августа 2023, ПАИ

Божественная литургия проходит на Михайловской площади в стенах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в честь православного праздника Успения Пресвятой Богородицы и празднования 550-летия обители сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Богослужение возглавляет митрополит Псковский и Порховский Тихон. На праздновании собрались тысячи православных верующих, среды которых священники, паломники, жители и гости Печор. В церемонии также принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По окончании литургии состоится традиционный Крестный ход вокруг монастыря.

Прихожане, жители и гости Печор могут увидеть прямую трансляцию богослужения на мультимедийном экране, установленном на Соборной площади перед входом в монастырь.

Кроме того, прямую трансляцию церемонии можно увидеть в социальных сетях обители по ссылке: https://vk.com/video-32032287_456241062.

Ранее сообщалось, что престольный праздник и 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отмечается 28 августа.