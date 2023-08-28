Владимир Путин: На протяжении многих веков Псково-Печерский монастырь является оплотом православия и церковного просвещения

13:00, 28 августа 2023, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с 550-летием Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Поздравление президента России участникам праздничных мероприятий зачитал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Михайловской площади в стенах обители сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Приветствую вас по случаю большого, знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле, в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – отмечается в обращении.

По словам президента, монастырь хранил свет веры даже в самые тяжелые для обители годы, а его братия веками укрепляла традиции подвижничества, служения и исключительного трудолюбия.

«Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории. Вставал крепостью на пути врага. Ещё раз поздравляю вас с юбилейными торжествами, желаю успехов и всего наилучшего», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

Отметим, что интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.