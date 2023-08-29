ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Псковской области

XVI Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» прошёл на территории музея-усадьбы коренного малочисленного народа сето (сету) в деревне Сигово Псковской области сегодня, 28 августа.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

Напомним, что фестиваль проводится ежегодно в Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, история которого неразрывно связана с духовными традициями коренного малочисленного народа сето.

Фестиваль традиционно проходит в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в деревне Сигово. Это единственный в России музей коренного малочисленного народа сето.