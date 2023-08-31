О росте количества должников по капремонту рассказал директор псковской «управляйки»

10:28, 31 августа 2023, ПАИ

Собираемость взносов на капремонт у управляющей компании «Комфортное домоуправление» за последние пять лет снизилась более чем на 10 %. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал директор организации Дмитрий Гусаков.

«Ещё лет пять назад собираемость взносов была порядка 92-95 %. Сейчас этот процент упал до 80», – пояснил гость эфира.

Дмитрий Гусаков отметил, что с каждым конкретным случаем у них работают индивидуально и стараются разобраться в причинах задержки платежей. По его словам, бывают те, кто действительно попал в сложную ситуацию, а кто-то не платит из принципа.

Ранее Дмитрий Гусаков рассказал о преимуществах крупных управляющих компаний перед более маленькими и поделился мнением, каким домам не стоит переходить на спецсчета.