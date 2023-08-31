Более 800 тысяч рублей заплатит подрядчик за срыв капремонта в Родинской школе

10:08, 31 августа 2023, ПАИ

Нарушивший сроки капремонта Родинской школы подрядчик заплатит более 800 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Компания «ПетроСтрой» должна была выполнить работы по выборочному капитальному ремонту здания Родинской средней общеобразовательной школы.

Несмотря на истечение срока выполнения капремонта по контракту, предусмотренные работы, в том числе установку системы пожарной охраны, организация не выполнила.

В связи с этим прокурор Псковского района в отношении директора коммерческой организации возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

В свою очередь мировой судья судебного участка № 24 Псковского района привлёк подрядчика к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 811 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что капремонт школы планировалось закончить к концу августа.