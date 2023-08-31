Более 800 тысяч рублей заплатит подрядчик за срыв капремонта в Родинской школе
Нарушивший сроки капремонта Родинской школы подрядчик заплатит более 800 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Компания «ПетроСтрой» должна была выполнить работы по выборочному капитальному ремонту здания Родинской средней общеобразовательной школы.
Несмотря на истечение срока выполнения капремонта по контракту, предусмотренные работы, в том числе установку системы пожарной охраны, организация не выполнила.
В связи с этим прокурор Псковского района в отношении директора коммерческой организации возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ.
В свою очередь мировой судья судебного участка № 24 Псковского района привлёк подрядчика к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 811 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что капремонт школы планировалось закончить к концу августа.
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