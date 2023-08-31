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Культура

«Разговор о важном» проведёт Владимир Путин 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт для школьников открытый урок «Разговор о важном», рассказали в пресс-службе Кремля. 

«Первого сентября президент Российской Федерации Путин в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» проведет открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства в формате видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах Российской Федерации. 

«Разговоры о важном» проходят в российских школах с 5 сентября 2022 года для учеников 1–11-х классов. Первое занятие в новом учебном году пройдёт 4 сентября и будет посвящено Дню знаний. Следующее занятие с названием «Там, где Россия» пройдёт в российских школах 11 сентября. Затем, 18 сентября, будет занятие, посвящённое 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской,. И последнее занятие сентября пройдёт 25 числа, его темой станет избирательная система России, оно приурочено к 30-летию центральной избирательной комиссии.

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