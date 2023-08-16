Опубликованы новые темы внеурочных занятий для школьников «Разговоры о важном»

16:47, 16 августа 2023, ПАИ

Новые темы внеурочных занятий для школьников «Разговоры о важном» на 2023-2024 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году пройдёт 4 сентября и будет посвящено Дню знаний. Об этом пишет РИА Новости.

Следующее занятие с названием «Там, где Россия» пройдёт в российских школах 11 сентября, затем, 18 сентября, будет занятие, посвящённое 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской, и последнее занятие сентября пройдёт 25 числа, его темой станет избирательная система России, оно приурочено к 30-летию Центральной избирательной комиссии.

«Разговоры о важном» – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошёл 5 сентября, он был также посвящён Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создаёт возможности для самореализации каждого из них.

