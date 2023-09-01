171 первоклассник сел за парты в Себежском районе
171 первоклассник сел за парты в Себежском районе сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает газета «Призыв».
Всего в районе 1 870 учеников и пять образовательных учреждений – Себежская основная, Себежская средняя, Идрицкая средняя с филиалом в деревне Сутоки, Кузнецовская средняя с филиалом в деревне Дубровка и Сосновоборская средняя школы.
Кроме того, свои двери открыли Себежский и Идрицкий филиалы Псковского агротехнического колледжа.
Ранее сообщалось, что всего в Псковской области более семи тысяч первоклассников начнут учёбу в этом году.
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