171 первоклассник сел за парты в Себежском районе

14:59, 01 сентября 2023, ПАИ

171 первоклассник сел за парты в Себежском районе сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает газета «Призыв».

Всего в районе 1 870 учеников и пять образовательных учреждений – Себежская основная, Себежская средняя, Идрицкая средняя с филиалом в деревне Сутоки, Кузнецовская средняя с филиалом в деревне Дубровка и Сосновоборская средняя школы.

Кроме того, свои двери открыли Себежский и Идрицкий филиалы Псковского агротехнического колледжа.

Ранее сообщалось, что всего в Псковской области более семи тысяч первоклассников начнут учёбу в этом году.