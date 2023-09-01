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Общество

Дополнительные средства выделили на закупку льготных лекарств в Псковской области

Дополнительные средства выделили на закупку льготных лекарств в Псковской области. В настоящее время в регионе уже приступили к закупке новой партии лекарственных препаратов. Об этом рассказала руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Фото: ПАИ

По словам руководителя управления, в настоящее время поставки льготных лекарств идут непрерывно, как и их закупки. «Мы закупаем практически всё нон-стопом: что-то заканчивается, что-то закупается. Сказать, что кто-то из льготников не учтён или мы не знаем о чьих-то потребности, нельзя. Всё под контролем, причём под контролем не только комитета по здравоохранению и управления лекарственного и медицинского обеспечения, но и правительства области во главе с губернатором. Он держит все обращения под личным контролем», – подчеркнула она.

Татьяна Кузьмина отметила, что на следующей неделе в регион ожидается поставка инсулина, то же касается и лекарств от бронхиальной астмы. «А вот тест-полоски – это не инсулин, поэтому неделю-другую прошу подождать», – отметила гостья медиацентра. 

Руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения сообщила, что сейчас полным ходом идёт импортозамещение лекарственных средств. «На сегодняшний день наше производство организовано на высочайшем уровне. Западные заводы построены уже довольно давно, наши предприятия могут дать им фору, потому что построены по современным требованиям», – подчеркнула Татьяна Кузьмина.

Напомним, с 1 сентября аптеки при продаже ряда рецептурных препаратов должны предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств. Норма будет касаться льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту. В Минздраве подчеркнули, что новое требование для аптек не повлечёт за собой дефицит лекарств.

По словам Татьяны Кузьминой, жалобы на недостаток лекарств возникли из-за искусственно созданного ажиотажа. Она также добавила, что многие жители региона начали рассылать жалобы сразу во все инстанции, в связи с чем стало казаться, что обращений невероятно много.

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