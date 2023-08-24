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Общество

Минздрав прокомментировал новые требования к продаже препаратов по рецепту

Новое требование для аптек – при продаже ряда рецептурных препаратов предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта – не повлекут за собой дефицит лекарств, сообщил Минздрав. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по семье Нина Останина направила обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой дать разъяснение относительно возникновения возможного дефицита лекарств в аптечных сетях из-за изменения правил продажи рецептурных лекарственных препаратов в аптеках с 1 сентября 2023 года.

«Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы работников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан. Информация о рецептах на льготные лекарственные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в систему мониторинга. Таким образом, вступающие 1 сентября 2023 года в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов», – сообщается в документе.

В нём также отмечается, что работники аптек не вносят в систему мониторинга сведения самостоятельно, данные вносятся в товарно-учётную систему аптеки, автоматически передаются с кассы и поступают в систему мониторинга.

Пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что с 1 сентября аптеки при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств. В сообщении Росздравнадзора подчёркивается, что норма будет касаться льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту.

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