ФОТОРЕПОРТАЖ. Киберфестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи» в Пскове

Киберфестиваль «IТочка роста цифровой молодёжи» прошёл в Пскове 2 сентября. В мероприятии приняло участие около 300 человек.

На киберфестивале спортсмены посоревновались в популярных дисциплинах: DOTA 2, Counter-Strike, Hearthstone, Ритм симулятор (Джаст Данс), фиджитал-панна, онлайн-шахматы и спортивное программирование. Также в рамках мероприятия прошёл конкурс косплея.

Помимо этого, Избирательная комиссия Псковской области определила лучшие дисциплины киберфестиваля.

О том, как прошло мероприятие, смотрите в нашем фоторепортаже.