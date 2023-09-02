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Избирательная комиссия Псковской области определила лучшие дисциплины псковского киберфестиваля

Избирательная комиссия Псковской области определила лучшие дисциплины псковского киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи», который проходит в СРП «Простория». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Сегодня мы устроили импровизированное голосование за лучшие игры, которые были представлены на киберфестивале. Мы напечатали 105 бюллетеней, выдали 96. Итоги впечатляющие», – отметил председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов.

Первое место заняла игра Dota 2 с результатом 21 голос. Серебряным призёром стал Counter-Strike: Global Offensive, набравший 19 голосов. А замкнул тройку лидеров симулятор футбола Fifa с 12 голосами.

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