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Общество

Преподаватели и студенты ПсковГУ устроили совместную пробежку

Пробежка преподавателей и студентов Псковского государственного университета состоялась в очередной раз сегодня, 3 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале университета.

Фото: Telegram-канал ПсковГУ

К пробежке присоединились первокурсники-медалисты. В сообщении говорится, что ребят заинтересовал рассказ завкафедрой физкультуры и здоровьесбережения ПсковГУ Артёма Момента о спортивных инициативах вуза, который состоялся на стратегической сессии 1 сентября.

В соцсети отметили, что пробежка оказалась интенсивной и полезной. Участники успели не только укрепить здоровье, но и обсудить пути формирования ценностей здорового образа жизни в университетской среде. Обновлённый формат понравился всем. На следующей неделе решили повторить. Предварительная тема пробежки 9 сентября – «Как получать удовольствие от тренировок?».

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