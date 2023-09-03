Преподаватели и студенты ПсковГУ устроили совместную пробежку

21:32, 03 сентября 2023, ПАИ

Пробежка преподавателей и студентов Псковского государственного университета состоялась в очередной раз сегодня, 3 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале университета.

К пробежке присоединились первокурсники-медалисты. В сообщении говорится, что ребят заинтересовал рассказ завкафедрой физкультуры и здоровьесбережения ПсковГУ Артёма Момента о спортивных инициативах вуза, который состоялся на стратегической сессии 1 сентября.

В соцсети отметили, что пробежка оказалась интенсивной и полезной. Участники успели не только укрепить здоровье, но и обсудить пути формирования ценностей здорового образа жизни в университетской среде. Обновлённый формат понравился всем. На следующей неделе решили повторить. Предварительная тема пробежки 9 сентября – «Как получать удовольствие от тренировок?».