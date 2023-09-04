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Александр Роор: В Пскове сильная гарнизонная оркестровая служба

В Пскове сильная гарнизонная оркестровая служба, отметил руководитель и дирижёр детского духового оркестра «Геликон» Александр Роор на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой предстоящему фестивалю военных оркестров «Михайловский бастион».

Фото: ПАИ. На фото Александр Роор

«В Пскове сильная гарнизонная оркестровая служба. Это особая эстетика», – сказал Александр Роор, сообщает корреспондент ПАИ. Музыкант привёл в пример оркестр воинской части 32515, дислоцирующейся в Пскове, который постоянно побеждает на окружных смотрах. Военные оркестры Пскова и области примут участие в фестивале «Михайловский бастион» 16-17 сентября.

«Фестиваль «Михайловский бастион» – мини-филиал «Спасской башни» [фестиваль военных оркестров в Москве. – ПАИ]. Это огромная честь для нас принимать высокопрофессиональные коллективы», – сказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, отметив, что ожидается участие, в частности, сводного оркестра ВДВ, 23-го оркестра Западного военного округа, оркестров из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Случайных оркестров не будет», – добавил Александр Роор.

Концерты фестиваля «Михайловский бастион» состоятся в шести городах Псковской области: в Великих Луках, Опочке, Гдове, Острове, Печорах. 17 сентября на гала-концерте в Пскове выступят пять коллективов, а также псковский детский коллектив «Геликон».

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