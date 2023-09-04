Организаторы расскажут об особенностях фестиваля «Михайловский бастион» в медиацентре ПАИ

12:18, 04 сентября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Международному фестивалю военных духовых оркестров «Михайловский бастион», проходит в медиацентре ПАИ.

Как пройдёт фестиваль, что будут исполнять военные оркестры, расскажут председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева и руководитель детского духового оркестра «Геликон», заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Роор.

Напомним, что гала-концерт фестиваля военных духовых оркестров «Михайловский бастион» не первый раз проходит в Пскове. В этом году мероприятие состоится 17 сентября.