Организаторы расскажут об особенностях фестиваля «Михайловский бастион» в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая Международному фестивалю военных духовых оркестров «Михайловский бастион», проходит в медиацентре ПАИ.
Как пройдёт фестиваль, что будут исполнять военные оркестры, расскажут председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева и руководитель детского духового оркестра «Геликон», заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Роор.
Напомним, что гала-концерт фестиваля военных духовых оркестров «Михайловский бастион» не первый раз проходит в Пскове. В этом году мероприятие состоится 17 сентября.
Организаторы расскажут об особенностях фестиваля «Михайловский бастион» в медиацентре ПАИ
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