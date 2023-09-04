63% россиян поддерживают введение уроков «Разговоры о важном»

16:49, 04 сентября 2023, ПАИ

Больше половины россиян поддерживают введение внеклассных уроков «Разговоры о важном» в школах, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) об отношении россиян к ряду нововведений в российских школах.

Последние годы в российских школах вступил в силу ряд нововведений, направленных на историческое просвещение подрастающего поколения. В частности, речь идет о введении курсов начальной военной подготовки (НВП) для старшеклассников с 1 сентября 2023 года, а также внеклассных уроках «Разговоры о важном», которые включили в образовательную программу в начале прошлого учебного года.

По результатам опроса ВЦИОМ, положительное отношение к нововведениям декларируют 78 % и 63 % россиян соответственно, скорее отрицательное – 9 %. В чём-то положительно, в чём-то отрицательно на возобновление НВП в образовательных учреждениях смотрит каждый десятый (10 %), на проведение «Разговоров о важном» – каждый восьмой (12 %). При этом доля безразличных составляет 2 % и 9 % соответственно.

Отвечая на вопрос о причинах положительного отношения к введению занятий по начальной военной подготовке, россияне чаще всего говорили о приобретении учащимися полезного опыта, навыков для будущего (17 %). В числе самых популярных ответов также апелляция к прошлому («раньше были такие уроки» – 14 %), необходимость уметь защищать свою Родину (13 %), освоение навыков обращения с оружием (13 %) и необходимость нового предмета в целом (13 %).

Топ-5 мотивов положительного отношения россиян к проведению «Разговор о важном»: получение дополнительных знаний о России, положении дел в стране (18 %), расширение кругозора ребёнка (13 %), важность/польза в целом (10 %), патриотическое (9 %) и нравственное (8 %) воспитание детей.

В большинстве своем россияне считают нужными для школьников занятия по начальной военной подготовке (83 %) и внеклассные уроки «Разговоры о важном» (74 %).

Кроме того, с начала нового учебного года все ученики начальных классов будут получать бесплатное горячее питание. Эта мера получила абсолютную поддержку – в ходе опроса 95 % россиян назвали это решение скорее правильным.