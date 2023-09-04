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Общество

В Пскове планируется обновление большего числа информационных щитов

21 информационный щит обновили в туристическом центре Пскове этим летом. Это стало возможным благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Подробнее о замене туристических стендов рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Кристина Кобызь рассказала, что информационные щиты были установлены для того, чтобы «турист и житель города чувствовал себя комфортно и мог интересно провести время, получить полезную информацию в лёгком виде». Она отметила, что несколько лет назад информационные стенды уже устанавливали, но многие из них выцвели или были разрисованы вандалами.

В рамках проекта металлические конструкции стендов были демонтированы, покрашены и обработаны от коррозии. Изготовили также новые пластиковые планшеты. «Мы старались не отходить от той тематики, которая уже была заявлена. Это и старые названия улиц, и здания, которые находятся рядом с информационным планшетом, и другая интересная и полезная информация для жителей и туристов, которая была обновлена и в таком прекрасном виде представлена – в конце туристического сезона, но всё же», – рассказала Кристина Кобызь.

Обновили и саму информацию на стендах. Так, использовали другие архивные фото, по котором было бы более интересно сравнивать внешний вид зданий раньше и сейчас. Также добавили QR-код, который ведёт на сайт Центра туризма и творческих индустрий Пскова. На сайте можно узнать не только о главных достопримечательностях, но и где провести время, узнать адреса отелей, ресторанов, кафе, библиотек и других досуговых центров, а также ознакомиться с афишей мероприятий.

Кристина Кобызь также добавила, что всю информацию на стендах перевели на английский язык и теперь она доступна на сайте.

Председатель комитета подчеркнула, что в будущем планируется обновление большего числа информационных стендов. «В данный проект вошло совсем немного – только 21 информационный щит, потому что мы были ограничены территориально. Вы знаете, к нам обращаются теперь и коллеги из турбизнеса, и настоятели церквей и монастырей, которые говорят: «А можно мы тоже поставим в таком стиле и тоже расскажем о наших объектах?» Так вот, мы как раз таки будем очень рады, если коллеги тоже будут про себя рассказывать. Мы хотели бы, чтобы это было в эстетическом, красивом и удобном для жителей нашего города и туристов виде», – заключила Кристина Кобызь.

Ранее глава города Борис Елкин сообщил, что, по его наблюдениям, инфостенды пользуются популярностью у туристов и жителей Пскова.

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