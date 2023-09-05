Сбер и правительство Псковской области заключили соглашение о цифровизации системы здравоохранения

17:17, 05 сентября 2023, ПАИ

О долгосрочном сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения Псковской области договорились Сбер и правительство области на V форуме социальных инноваций регионов в Москве. В официальной церемонии заключения соглашения приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Так, соглашение означает развитие приоритетных направлений сотрудничества в области разработки и создания различных цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Речь идёт, например, о цифровых технологиях для проведения дистанционного мониторинга и диспансеризации населения, интеллектуальных системах поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных, речевых технологиях в медицине.

«Цифровые технологии дают возможность вывести здравоохранение на более высокий уровень, повысить качество проведения врачебных консультаций, увеличить доступность медицины, внедрить современные методы диагностики и лечения. Подписанное сегодня соглашение предусматривает пятилетнее взаимодействие правительства Псковской области со Сбером по ключевым направлениям в этой сфере», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Вера Емельянова от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова подчеркнула, что Сбер – важный партнёр региона, который активно участвует в реализации значимых социальных проектов и программ.

«В рамках соглашения в том числе планируется разработка цифровых сервисов, которые позволят проводить дистанционные мониторинги с использованием искусственного интеллекта. Это сделает региональную систему здравоохранения ещё более доступной для граждан», – сказала она.