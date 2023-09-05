Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» вышел в свет

18:17, 05 сентября 2023, ПАИ

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовали новую книгу – 98-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Сборник, куда вошли материалы двух апрельских, нынешнего года, музейных научных конференций, получил название «Поля, сад, крестьяне, книги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как конкретизировали в музее, конференции, о которых идёт речь, это чтения «Наставникам, хранившим юность нашу…» в рамках проекта «Библиотека в усадьбе» и конференция «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред».

«Казалось бы, где сад и где библиотека» – однако в пушкинском «сельском» универсуме два эти объекта удачно сочетаются и дополняют друг друга, формируя единое читаемое и шелестящее пространство, служащее и отдохновению, и вдохновению», – не без юмора замечают авторы предисловия к сборнику.

В первый раздел новой «Михайловской пушкинианы» включены 11 статей и заметок о роли книг в образовании и воспитании подрастающего поколения, а в более широком смысле – о влиянии печатной продукции на интеллектуальное и моральное состояние общества. Открывает раздел статья «Вольтер и Руссо в истории книги» кандидата филологических наук, главного научного сотрудника Государственной библиотеки иностранной литературы (Москва) Николая Зубкова.

Часть публикаций посвящена литературе и изданиям ХХ века. Например, истории ленинградской писательской группы «Резец» в 1920-1930-е годы (автор – Ани Туманян, библиограф из Стрельни). Или книжной графике известного русского советского художника Василия Звонцова, коллекция работ которого в «Михайловском» насчитывает более четырёхсот единиц и по праву считается лучшей в России (автор публикации – ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина). Однако подавляющее большинство авторов делятся с читателями итогами своих исследований и размышлений о различного рода учебных пособиях из разных периодов отечественной истории – книгах, зачастую позволявших готовить не просто грамотных, но всесторонне образованных людей.

Второй раздел нового сборника содержит в себе 12 публикаций и посвящён «насельникам» исторических мемориальных парков, которые неспециалистам мало знакомы, – мхам, лишайникам и грибам. «Наши посетители зачастую путают мхи и лишайники, не представляют, что водоросли могут находиться в симбиозе с древесными растениями, а грибы – не только то, что можно собрать в лесу и употребить в пищу. Гости музея задают нашим научным сотрудникам, экскурсоводам множество «ботанических» вопросов, а то и требуют объяснения, почему мы не ухаживаем за деревьями, которые «поросли лишаём». И на это наши экскурсоводы не всегда могут научно обоснованно ответить. Мы полагаем, что материалы новой книги всем им помогут».

В заповеднике добавили, что бумажная версия книги объёмом в 20 печатных листов, или в 320 страниц свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Её тираж весьма скромен: 150 экземпляров, распространяемых бесплатно. Однако на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» новую книгу могут свободно читать и, при необходимости, скачивать все желающие. Издание доступно по адресу https://pushkinland.ru/, в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».