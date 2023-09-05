Пять астероидов пролетят мимо Земли в сентябре

23:04, 05 сентября 2023, ПАИ

Пять астероидов пролетят мимо Земли с 6 по 12 сентября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на NASA.

Астероид под названием JA5 и размером с дом приблизится первым и пройдёт мимо Земли 6 сентября на расстоянии 5,1 млн км. Впервые его обнаружили в 2021 году.

Ещё два астероида пролетят 8 сентября, один будет размером с самолёт, а другой – с автобус. Астероид размером с самолёт впервые заметили в 2023 году. Он будет лететь в пределах четырёх млн км от Земли. Второй астероид обнаружили в 2020 году, и он пройдёт на расстоянии 5,6 млн км.

10 сентября около Земли пролетит астероид размером с самолёт. Он подойдёт к планете ближе всего – на 2,65 млн км.

12 сентября пролетит последний астероид размером с автобус. Он приблизится к Земле примерно на 4,1 млн км.

NASA отмечает, что астероиды не представляют опасность для планеты. Они считаются потенциально опасными в случае приближения на расстояние менее 7,4 млн км, но при этом если они размером более 149 метров, что не наблюдается у этих объектов.