В Псково-Печерском монастыре заменили подземные коммуникации

22:13, 06 сентября 2023, ПАИ

Подземные коммуникации полностью заменили по всей протяжённости Кровавой дорожки на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Для этих работ сняли исторический булыжник, а затем уложили его заново. Сохранили желоб в центральной части спуска: это конструкция водоотведения, которая находится в предмете охраны архитектурного ансамбля монастыря.

В сообщении отмечается, что в рисунке мощения всех зон благоустройства используется галтованная, то есть искусственно состаренная брусчатка. Это эстетически выверенный вариант оформления, приближенный к облику древних мостовых. Его преимущество заключается в удобстве передвижения пешеходов и колясок разного типа (детских, для маломобильных граждан). С этой целью натуральный камень обрабатывается так, что его наружная поверхность становится плоской и без выступов. Галтованный гранит отличается высокой прочностью.

Работы по реставрации и благоустройству в монастыре продолжаются.

Напомним, что престольный праздник Успения Божией Матери прошёл в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отметил 550-летие со дня основания.