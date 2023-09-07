Пскович украл у соседки телевизор и два телефона

20:59, 07 сентября 2023, ПАИ

Псковский городской суд признал псковича виновным по статье 158 УК РФ (кража). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками, взломал дверь отвёрткой и пробрался к соседке в комнату, из которой похитил телевизор и два мобильных телефона. Общая сумма украденного имущества – 11 тысяч рублей.

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы условно на срок один год с испытательным сроком семь месяцев с установлением ряда обязанностей, в том числе обратиться к врачу-наркологу.