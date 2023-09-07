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Общество

Строительство станции умягчения воды готово на 65%

Строительство станции умягчения воды в Пскове выполнено на 65 %. Есть небольшое отставание от графика, но работы должны быть выполнены в срок. Об этом сообщает глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Глава Пскова отметил, что станцию умягчения воды ждёт целый микрорайон, который снабжается из подземного водозабора. В перспективе в ней будет заинтересован весь город.

«Специальное оборудование в разы уменьшит жёсткость воды. Это исключит сбои в работе системы горячего водоснабжения и обеспечит хорошее качество воды», – добавил Борис Елкин.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин побывали на строительной площадке станции умягчения воды для города сегодня, 7 сентября.

Кроме того, депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Лунгу отметила, что строительство станции положительно скажется и на самочувствии людей, и в целом на качестве жизни псковичей.

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