В Пскове завершается строительство станции умягчения воды
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин в четверг, 7 сентября, побывали на строительной площадке станции умягчения воды для Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.
Строительство станции умягчения, которая повысит качество водопроводной воды в Пскове, находится в завершающей стадии. По словам представителя подрядчика Олега Черобаева, в октябре-ноябре пройдут пусконаладочные работы. Станция будет пропускать более 42 тысяч кубометров воды в сутки с перспективой увеличения до 72 тысяч.
Стоимость работ составляет 521,7 млн рублей.
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