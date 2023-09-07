В Пскове завершается строительство станции умягчения воды

15:31, 07 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин в четверг, 7 сентября, побывали на строительной площадке станции умягчения воды для Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.

Строительство станции умягчения, которая повысит качество водопроводной воды в Пскове, находится в завершающей стадии. По словам представителя подрядчика Олега Черобаева, в октябре-ноябре пройдут пусконаладочные работы. Станция будет пропускать более 42 тысяч кубометров воды в сутки с перспективой увеличения до 72 тысяч.

Стоимость работ составляет 521,7 млн рублей.