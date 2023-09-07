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Общество

Строительство станции умягчения воды позитивно скажется на здоровье псковичей

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Лунгу поделилась мнением насчёт строительства станции умягчения воды в Пскове. Сегодня, 7 сентября, она посетила строительную площадку вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба регионального парламента

«Как медик я хорошо знаю, как качество водопроводной воды влияет на здоровье человека, и поэтому понимаю, насколько важно для Пскова строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора», – сказала Елена Лунгу.

«Регулярное употребление в пищу жёсткой водопроводной воды со временем приводит к развитию мочекаменной болезни. Строительство станции умягчения воды позволит улучшить качество питьевой воды, что обязательно положительно скажется и на самочувствии людей, и в целом на качестве жизни псковичей. Мне отрадно, что губернатору удалось добиться реализации этого проекта, потому что забота о здоровье граждан – это путь к здоровой нации», – добавила депутат.

Станция по умягчению воды из подземного водозабора в Пскове строится в соответствии с поручением президента России. Её проектная мощность составит более 40 тысяч кубометров воды в сутки с возможностью дальнейшего увеличения.

Напомним, что строительство станции находится на завершающей стадии. Стоимость работ составляет 521,7 млн рублей.

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