Началась видеотрансляция «Ночи выборов – 2023»
Началась видеотрансляция главного политического события года в Псковской области «Ночь выборов – 2023». Мероприятие проходит в здании госмедиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а) сегодня, 10 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
В течение двух с половиной часов кандидаты в губернаторы, лидеры региональных отделений партий, федеральные и региональные эксперты, главы муниципалитетов региона, политтехнологи, журналисты будут обсуждать яркие моменты и перипетии избирательной кампании, подведут итоги выборов.
В программе «Ночи выборов – 2023» в Псковской области – электоральные ножницы, кандидатский торт и улиточная ферма.
Гастрополитическое шоу транслируется в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». Видеотрансляция также доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».
Добавим, что сегодня, 10 сентября, в 20:00 завершилось трёхдневное голосование на выборах в Псковской области.
Напомним, что трансляцию «Ночи выборов» прошлого года можно посмотреть здесь.
Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.
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