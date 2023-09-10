Началась видеотрансляция «Ночи выборов – 2023»

21:30, 10 сентября 2023, ПАИ

Началась видеотрансляция главного политического события года в Псковской области «Ночь выборов – 2023». Мероприятие проходит в здании госмедиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а) сегодня, 10 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

В течение двух с половиной часов кандидаты в губернаторы, лидеры региональных отделений партий, федеральные и региональные эксперты, главы муниципалитетов региона, политтехнологи, журналисты будут обсуждать яркие моменты и перипетии избирательной кампании, подведут итоги выборов.

В программе «Ночи выборов – 2023» в Псковской области – электоральные ножницы, кандидатский торт и улиточная ферма.

Гастрополитическое шоу транслируется в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». Видеотрансляция также доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, что сегодня, 10 сентября, в 20:00 завершилось трёхдневное голосование на выборах в Псковской области.

Напомним, что трансляцию «Ночи выборов» прошлого года можно посмотреть здесь.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.